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Производитель алюминия Arconic продаст бизнес в России и рассчитывает потерять $500 млн

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Американская промышленная компания, производящая легкие металлы, Arconic планирует продать бизнес в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-релиза компании производителя алюминиевой продукции.

Отмечается, что организация готовится потерять до $500 млн в связи с продажей российского предприятия, которое находится в Самаре.

«К сожалению, конфликт на Украине сделал наши операции в России невозможными. Мы по-прежнему отдаем приоритет безопасности и благополучию наших более чем 3 тысяч сотрудников и их семей», — говорится в пресс-релизе.

Arconic в 2016 году вышла из алюминиевого гиганта Alcoa Corp. АО «Арконик СМЗ» (бывший Самарский металлургический завод) с 2005 года входит в состав Arconic. Предприятие выпускает широкий ассортимент прокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции.

Накануне стало известно, что компания McDonald's продаст бизнес в России текущему лицензиату, сибирскому бизнесмену Александру Говору. Бизнесмен будет управлять бизнесом под новым брендом. В настоящее время он владеет компанией «ГиД» и управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири.

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