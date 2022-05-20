Главный акционер «Авито» Prosus выходит из российского бизнеса

Главный акционер сервиса объявлений Avito нидерландская компания Prosus решила выйти из российского бизнеса и ищет покупателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса Avito из нашей OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus решила выйти из российского бизнеса», — говорится в пресс-релизе Prosus.

В нем также указано, что компания начала поиск подходящего покупателя на их пакет акций в Avito.

25 марта крупнейшая онлайн-платформа объявлений в России «Авито» объявила, что продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers.

В компании сообщали, что большая автономия и скорость в принятии решений положительно скажутся на реализации стратегии и ее главных приоритетах: защите и наращивании устойчивости бизнеса сегодня и создании условий для роста бизнеса в будущем.

Кроме того, там добавили, что компания не нуждается во внешнем финансировании и будет инвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса — недвижимость, услуги, товары, авто и работу.