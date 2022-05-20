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В Хабаровске будут производить автомобильные фильтры на отечественном сырье

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Правительство Хабаровского края

Предприятие ООО «Прада Промфильтр» в Хабаровске запустило производство автомобильных салонных и воздушных фильтров из отечественного сырья.

Как рассказали в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций» (АНО «АПИРИ»), сейчас компания перестраивает свое производство с учетом использования отечественных материалов. Резиновые элементы фильтров, которые делались из китайского сырья, теперь будут выпускать из российского. Сердцевину фильтров из тканного материала тоже планируют заменить на отечественный аналог.

«На сегодняшний день исследование на качество прошли образцы термопластичной резины российского производства. Доля отечественного сырья в готовой продукции составит 50%, из отечественной резины будут делать каркасы систем фильтрации. Общий объем инвестиций в проект — более 110 млн рублей, включая все производственные затраты. Из нового материала у нас будут изготавливаться газогенераторы, аппараты для дистилляции и фильтрования», — рассказал директор ООО «Прада промфильтр» Артем Лисиченок.

Импортозамещение позволит снизить себестоимость продукции за счет транспортных расходов. Сейчас компания выпускает около 30-35 тысяч единиц продукции в месяц. В будущем планируется нарастить выпуск до 60 тысяч единиц.
Предприятие является единственным на Дальнем Востоке по производству фильтров для японских и корейских автомобилей.

Кроме того, со временем наращивание мощностей производства предприятия ООО «Прада промфильтр» позволит компании расширить и ассортимент выпускаемой продукции. Сейчас в компании заняты разработкой новой линейки воздушных фильтров. Предприятие планирует освоить производство производство в 2022 году.

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