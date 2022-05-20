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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance уходит из России

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Global Look Press

Крупная швейцарская страховая компания Zurich Insurance продает свой бизнес в России и прекращает деятельность на территории страны.

«Страховая группа Zurich Insurance Group уходит из России и продает 100% акций АО СК «Цюрих» российской команде сотрудников. Это решение позволит компании сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом, обеспечить клиентам надежную страховую защиту и высокое качество обслуживания», — говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что страховщик проведет ребрендинг и возобновит заключение договоров в ближайшее время. Также Zurich Insurance продолжит выполнять обязательства по ранее выпущенным договорам страхования и перестрахования.

Ранее стало известно, как российские ИБ-компании воспользуются уходом иностранных конкурентов.

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