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В России предложили делать корма для животных из «просрочки»

«Известия»: в России планируют перерабатывать просроченные продукты на корм для животных

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Depositphotos

Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО) приступили к разработке необходимой программы для производства кормов для животных из просроченных продуктов из магазинов и общепитов, сообщают «Известия».

В материале отмечается, что ежегодно в России обрабатывается порядка 40 млн тонн биологических отходов, которые являются вторсырьем. Из этого объема более половины уходит на утилизацию.

«Отходы животноводства — ценный ресурс для производства, например, качественных органических удобрений. Важно их верно подготовить, чтобы они не нанесли урон окружающей среде — это может случиться, если использовать устаревшие технологии», — пояснил глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, переработанные органические отходы можно использовать как комбикорм или добавки для питания животных, а также как удобрения для льна и конопли. Эксперт пояснил, что для этого просроченные продукты необходимо собирать раздельно, сортировать и сушить.

Также планируют поступать и с отходами растениеводства и животноводства, добавил Буцаев. Так, солома, зерновые смеси и лузга могут пойти на комбикорм, а свекольный жом и меласса — стать сырьем для питательных добавок.

При этом глава РЭО подчеркнул, что подобное применение органики в настоящее время ограничено нормативным изъяном: законом не установлены правила утилизации и обезвоживания изъятых из обращения продуктов.

Ранее агропромышленный холдинг «Мираторг» в рамках импортозамещения запустил производство кормов для ценных пород рыб.

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