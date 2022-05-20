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Во Франции заявили, что Россия получит рекордный доход от поставок газа в Европу

Echos: в этом году Россия может получить рекордные $100 млрд за продажу газа европейским странам

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Global Look Press

В этом году на фоне резкого подорожания газа Россия может получить рекордные $100 млрд за поставки голубого топлива в Европу. Об этом обозреватель Винсент Колен со ссылкой на данные аналитиков Citi написал в своей статье для французской газеты Echos.

По его словам, невзирая на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго», страны — члены Евросоюза ежедневно отправляют «Газпрому» $200 млн.

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 миллиардов долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — заявил автор публикации.

Он также считает, что Москва выиграла первый раунд «энергетической битвы», так как, если ЕС даже будет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок. По мнению обозревателя, «угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий», европейцы оказались «в ловушке», а РФ «одерживает верх в этой ситуации».

Колен добавил, что сверхприбыли «Газпрома» полностью окупили затраты на газопровод «Северный поток — 2».

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Соединенные Штаты и из союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию каких-либо доходов от экспорта нефти и газа.

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