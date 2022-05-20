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Россиян предупредили об активизации мошенников на морских курортах страны

«Известия»: число мошенников на рынке аренды жилья в Сочи увеличилось на 30%

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Мошенники активизировались и на других морских курортах юга России. Аферисты берут предоплату за бронирование, а потом исчезают, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Так, директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков в беседе с изданием заявил, что число попыток обмана за последние несколько месяцев увеличилось на 30%. По его словам, часто бывает и такое, что за одну и ту же квартиру заплатили сразу три-пять человек, или реальная жилплощадь кардинально отличается от указанной на рекламных фотографиях.

Эксперт также отметил, что из-за ухода Booking и других туристических агрегаторов у мошенников стало больше возможностей для маневров. Злоумышленники привлекают своих потенциальных жертв сильно заниженной стоимостью аренды, добавил он.

По данным компании, за последний месяц спрос на жилье в Сочи вырос на 10–15%. Из-за этого горожане пытаются сдать свои квартиры на 40–50% дороже, чем в 2021 году. Кроме того, подорожание коснулось и частных мини-гостиниц. Бычков рассказал, что были случаи, когда за квартиры, которые ранее сдавались по 40 тысяч рублей в месяц, собственники пытались получить по 100–150 тыс. руб.

В свою очередь, руководитель агентства недвижимости «Эксперт-М» Марат Воробьев порекомендовал просить устроить онлайн-показ жилья, так как зачастую мошенники размещают в рекламе фото, которые не имеют никакого отношения к реальной квартире.

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