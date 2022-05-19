Парламент Швеции призвал прекратить импорт нефти и газа из России

Риксдаг — однопалатный парламент Швеции — призвал правительство страны принять меры по прекращению поставок энергоносителей из России, следует из заявления законодательного органа.

«Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы Швеция по возможности прекратила импорт российских энергоносителей, особенно ископаемых видов топлива, таких как природный газ и нефть», — говорится в заявлении.

В документе призывают правительство тщательно изучить импорт, который поступает в страну на сегодняшний день. Затем рекомендуют рассмотреть юридически и практически возможные альтернативы по обеспечению энергоснабжения Швеции.

Кроме того, Риксдаг призывает правительство поспособствовать тому, чтобы Евросоюз разработал нормативную базу для маркировки географического происхождения ископаемой энергии.

Ранее 19 мая газета Ttela сообщила, что Шведская ассоциация хоккея с мячом рекомендовала клубам не подписывать новые контракты с россиянами. Решение не коснется хоккеистов, у которых имеются действующие контракты с командами.