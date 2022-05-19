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Шульгинов сказал, что на бирже начнут торговать энергетическим углем двух марок

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что к июню 2022 года на бирже появится возможность торговать двумя марками энергетических углей. Об этом Шульгинов рассказал на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.

«К июню такие торги уже будут организованы по двум маркам энергетических углей», — сказал министр.

По его словам, торги на бирже организуют для сдерживания увеличения цен на угольную продукцию для генерирующих компаний. О каких именно двух марках энергетических углей идет речь, Шульгинов не сказал.

На прошлой неделе Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Германия решила отказаться от планов по созданию стратегического запаса угля из-за бойкота Евросоюза (ЕС) на импорт угля из России.

Источники издания отметили, что объявленный в конце февраля план министра экономики Германии Роберта Хабека уже не является приоритетом. Речь идет о том, что в стране будет достаточное количество угля, несмотря на бойкот поставок из России.

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