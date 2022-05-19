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Индонезия снимет запрет на поставки пальмового масла 23 мая

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Depositphotos

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна отменит запрет на экспорт пальмового масла 23 мая, пишет Bloomberg.

Видодо сказал, что ограничение отменяют из-за нормализации ситуации с пальмовым маслом в стране. Республика ввела запрет на ввоз из страны этого продукта 28 апреля на неопределенный срок. Меру ввели из-за нехватки пальмового масла внутри страны.

Власти страны пытаются взять под контроль цены на пальмовое масло и обеспечить его достаток на внутреннем рынке с конца 2021 года. В этом году положение ухудшила ситуация на Украине.

Стоимость масла все еще превышает целевой показатель индонезийских властей в 14 тысяч индонезийских рупий ($0,97 за литр).

Индонезия — крупнейший экспортер пальмового масла в мире. Продукт используют для производства широкого круга продуктов питания, мыла и биотоплива.

25 апреля гендиректор хлебозавода «Коломенский» Дмитрий Козлов выразил мнение, что запрет на экспорт пальмового масла из Индонезии окажет негативное влияние на российскую кондитерскую отрасль.

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