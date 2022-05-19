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«Ъ»: турецкие авиакомпании взяли на себя две трети перелетов в Россию

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россия разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами, пишет «Коммерсантъ».

Так, турецкие авиавласти выдали авиакомпаниям из России вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции. На июнь российские авиакомпании получили разрешения на 177 рейсов в неделю, а Анкара — на более 483. Это следует из ответа замминистра транспорта РФ Игоря Чалика Российскому союзу туриндустрии (РСТ) о частоте полетов российских перевозчиков в Турцию.

При этом источник в Минтрансе уточнил, что стороны, по предварительным данным, скорректировали соотношение до 428 регулярных турецких рейсов в неделю против 237 у российских авиакомпаний.

Источники в туротрасли заявляют, что российские власти дали преимущества турецким авиакомпаниям на рынке в нарушение традиционного паритета из-за обязательств перед туристами на популярном направлении. Отказ в полетах турецким авиалиниям привел бы к дефициту перевозок между странами и дальнейшему росту цен на билеты.

В письме Чалика говорится, что у России есть необходимые емкости для перевозки туристов на курорты Турции, однако отечественные перевозчики не могут ими воспользоваться из-за отсутствия гарантий со стороны Анкары беспрепятственного выполнения полетов. Подобные гарантии необходимы, так как большей части российского авиапарка в зарубежных аэропортах грозит арест из-за санкций. Однако источники в отрасли сомневаются, что турецкая сторона может и готова такое пообещать.

В конце апреля сообщалось, что туриндустрия просит увеличить число рейсов Turkish Airlines в Россию.

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