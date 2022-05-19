В Вологодской области запустили новую линию производства мороженого

На предприятии ООО «Вологодское мороженое», входящее в ГК «Айсберри», запустили новую линию производства мороженого-брикета «Вологодский пломбир».

Новая линия позволит увеличить объемы производства в 4 раза, за счет чего удастся изготавливать до 24 тонн мороженого в сутки. Объем инвестиций предприятия в новую линию составил более 45 миллионов рублей.

«Мы ранее уже выпускали брикет. Новая линия уникальна тем, что позволяет делать мороженое в широком диапазоне: и по составу, и по добавкам. Например, изготавливать сладость двух и более цветов, добавлять орехи, джемы, которые так любят потребители. Плюс ко всему – оборудование полностью автоматизировано и отечественного производства», — отметила генеральный директор ООО «Вологодское мороженое» Надежда Пуздрова.

Запуск новой линии стал одним из этапов модернизации. В апреле на предприятии заработала линия по производству классического мороженого в семейном формате. Сейчас идет монтаж еще одного оборудования для изготовления «Лакомки».

«Выпуск качественной конкурентоспособной продукции, востребованной в России и за рубежом, невозможен без современного оборудования. Мы уделяем большое внимание технологическому и техническому перевооружению производства за счет введения новых, а также реконструкции и модернизации существующих производственных линий. Все установленное в этом году оборудование высокоскоростное, что позволяет достаточно эффективно планировать производство мороженого, - рассказал генеральный директор Группы Компаний «Айсберри» Роман Лола.

Для изготовления мороженого предприятие закупает отечественное сырье. На сегодняшний день в ассортименте более 250 наименований продукции.

«Открытие новой линии - это хороший пример работы предприятия в условиях санкций в части импортозамещения. Закупается не импортное, а отечественное оборудование. Причем достаточно высокого качества. Мы со своей стороны готовы помогать производствам в непростых условиях санкций. Регион разработал пакет мер по поддержке предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Это компенсация за уплату процентных ставок по кредитам, полученным на закупку сырья для производства пищевой продукции, приобретение оборудования и проведение модернизации», - рассказал Губернатор области Олег Кувшинников.

Вологодское мороженое поставляется не только в Россию, но и в страны Африки, Израиль, Грузию, Китай, Монголию.