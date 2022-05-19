В Минэке спрогнозировали снижение цены на нефть Urals до $61 к 2025 году

Минэкономразвития прогнозирует снижение цены нефти Urals к 2025 году до уровня $61,2 по базовому сценарию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Консервативный сценарий предполагает, что цены на нефть к 2025 году упадут до уровня в $57,3 за баррель. В 2022 году они будут на уровне $80,1 за баррель ($78,6 за баррель в консервативном варианте). В 2023 году баррель обойдется в $71,4 ($65,8), в 2024 году — $66 ($61,6).

Средние цены на газ в 2022 году по базовому варианту будут находиться на уровне $453 за тысячу кубометров. ($435,2 в консервативном варианте). В 2023 году цена опустится до $374,1 ($319,5), в 2024 году — $334,4 ($292,3), в 2025 году — $295 ($263,4).

16 мая Еврокомиссия не прописала эмбарго на российскую нефть в экономическом прогнозе на 2022–2023 годы. Прогноз по торговой политике учитывает только торговые меры, введенные в действие до 29 апреля 2022 года включительно, в том числе эмбарго на импорт и экспорт определенных видов товаров.