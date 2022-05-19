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«Санта Бремор» решила приостановить поставки части ассортимента в Россию

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Александр Демьянчук/ТАСС

Крупный поставщик рыбной продукции «Санта Бремор» (бренд «Русское море» и другие) приостановил поставки части рыбной продукции в Россию. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

Источник издания в одной из торговых сетей отметил, что подразделение «Санта Бремор» сообщало о приостановке поставок на фоне ограничения импорта сырья из стран, где выращивается лосось. Кроме того, в онлайн-магазине пропала семга и форель «Русское море». В некоторых торговых сетях также отметили, что больше не получают продукцию бренда «Русское море» из-за сложностей с отгрузкой сырья.

Эксперты указали, что «Санта Бремор» входит в белорусскую ГК «Санта». До этого белорусские производители использовали лосось из Норвегии. Однако с началом спецоперации на Украине и волны антироссийских санкций канал поставок оказался закрыт. При этом конкуренты «Санта Бремор» в России пока еще работают на сырье из складских запасов.

Аналитики отметили, что «Санта Бремор» со временем, возможно, сможет заменить лосось из Норвегии за счет красной рыбы из России. Однако в этом случае себестоимость производства серьезно вырастет, что может отрицательно сказаться на продажах компании и доле на рынке.

В начале апреля генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов заявил, что камчатское рыбоперерабатывающее предприятие готово обеспечить население России высококачественным филе и рыбопродукцией.

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