Эксперт предупредил, что до 60% иностранных вин могут покинуть полки магазинов в России

На фоне санкций и проблем с логистикой с полок российских магазинов могут исчезнуть до 60% иностранных вин, эту нишу частично заполнят российские производители. Об этом заявил ТАСС руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров.

«Мы видим, что порядка 60% зарубежных производителей, мы ожидаем, что покинут полки, временно или постоянно. Речь про все сегменты, включая и относительно недорогие испанские, итальянские вина, которые сейчас уходят с рынка по тем или иным причинам. Это необязательно санкции, это иногда разрыв логистических цепочек», — сказал эксперт.

Говоря о российских производителях, Майоров заявил, что даже у тех, у кого были налажены каналы продаж на внутренний рынок, весь объем уже выкуплен дистрибьюторами и сетями для внутреннего потребителя.

Ранее президент «Союзнапитков» Максим Новиков предупредил, что производство напитков в России в основном работает на иностранном оборудовании, и сбой поставок может привести к проблемам, в том числе к остановке выпуска продукции. При этом, по его словам, в текущих условиях заменить это оборудование на отечественное невозможно, и индустрии нужна поддержка правительства страны. Также он выразил надежду, что «возможные ответные санкции со стороны РФ не будут связаны с изменениями существующей логистической инфраструктуры».