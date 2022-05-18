Новак заявил, что освободившиеся на российском рынке ниши может занять турецкая продукция

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что турецкая продукция может занять освободившиеся ниши на российском рынке. Об этом он заявил в ходе визита в Анкару, пишут на сайте российского правительства.

По его словам, растет число российских предприятий, которые бы хотели работать с турецкой стороной.

«В России есть большой интерес к турецким компаниям, растет число предприятий, желающих работать с Турцией. Появились значительные экономические ниши, которые освободились и могут быть заняты турецкой продукцией», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что в будущем Москва и Анкара могут совместно развивать новые технологически сложные отрасли промышленности, например, судостроение, авиапром и космонавтику.

Ранее 18 мая Александр Новак заявил, что Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах.

Ранее сообщалось, что россияне больше других иностранцев приобрели жилье в Турции в апреле 2022 года. Всего в прошлом месяце в стране заключили 133 058 сделок по купле-продаже недвижимости, в том числе с иностранными гражданами — 6 447.