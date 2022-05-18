«Мираторг» начал производить корма для ценных пород рыб в рамках импортозамещения

Агропромышленный холдинг «Мираторг» в рамках импортозамещения запустил производство кормов для ценных пород рыб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию, указанную в пресс-релизе холдинга.

Отмечается, что производство кормов для рыб запустили еще в апреле на предприятии компании в Пристенском районе Курской области. Там уже изготавливают около 100 наименований продукции.

В первую очередь, готовят корм для молоди форели в форме гранул. В состав входит рыбная мука, зерновые, куриный жир, рыбий жир, аминокислоты, витаминно-минеральный комплекс. В том числе готовят корма класса премиум и суперпремиум для домашних животных (кошек и собак).

По оценке Союза комбикормщиков, в 2021 году в России использовали 137 тысяч тонн комбикорма для ценных пород рыб. Собственное производство из них составило около 20 тысяч тонн.

На прошлой неделе сообщалось, что «АртакОбувь» в Костромской области запускает новые линии производства рабочей обуви в рамках импотрозамещения. Производственные мощности позволяют выпускать более 6 тысяч пар в сутки.