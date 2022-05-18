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Застройщики захотели получить доступ к эскроу-счетам из-за санкций

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Российские застройщики решили обратиться к властям с просьбой о поэтапном раскрытии эскроу-счетов из-за западных санкций. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо владельца девелоперской компании «Брусника» Алексея Круковского вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, главе Минстроя Иреку Файзуллину и президенту Национального объединения застройщиков жилья Леониду Казинцу.

Застройщик попросил поддержать строительную отрасль в условиях антироссийских санкций. Ради этого необходимо разрешить поэтапное раскрытие эскроу-счетов по мере достижения определенной готовности объекта. Кроме того, необходимо обязать банки начислять проценты, если на таких счетах будут остатки.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что такая инициатива может открыть доступ недобросовестным застройщикам. Из-за этого резко повышается риск появления обманутых дольщиков. Из-за этого доверие покупателей к проектам на этапе котлована может снизиться, что приведет к остановке текущих строительств.

Некоторые участники рынка добавили, что начисление процентов по остаткам на эскроу-счетах может уничтожить уже сложившуюся систему проектного финансирования. Кроме того, ставка по нему будет расти, что станет очередным фактором роста цен на недвижимость.

11 мая «Коммерсант» написал, что в России девелоперы могут сократить объем вложений в новые строительные площадки на треть из-за экономических сложностей. Эксперты отметили, что в 2021 году девелоперы инвестировали в площадки под строительство 215 млрд руб. Однако на фоне усиливающихся санкций и экономических проблем в 2022 году этот показатель может упасть на 34%, до 140 млрд руб.

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