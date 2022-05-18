Business Insider назвал зависимость ЕС от газа из России головной болью западных политиков

Зависимость стран Евросоюза (ЕС) от российского газа приносит европейским политикам и Центробанкам сильную головную боль. Об этом пишет Business Insider.

«Хотя отказ от российской нефти может оказаться трудным, зависимость Европы от российского природного газа доставляет политикам и центральным банкам гораздо большую головную боль. При этом в ЕС уже озвучивали предложения по сокращению спроса на российский импорт на две трети к концу 2022 года», — отметили в публикации.

По словам руководителя компании Dragonfly Дэвида Клариджа, план Европы по отказу от российских энергоносителей может привести лишь к росту цен на них. При этом ЕС уже инвестировал миллиарды долларов в новые трубопроводные проекты ради сохранения баланса спроса и предложения. Однако поиск альтернативных источников поставок может потребовать больших инвестиций.

В статье указали, что Европа рассчитывает на газ из Африки в будущем. Однако у данного региона нет необходимой инфраструктуры для транспортировки между континентами. Поэтому европейские страны пока что находятся без конкретного решения и вынуждены спонсировать переход на чистые и возобновляемые источники энергии.

Ранее в среду член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник генерального директора ООО «Газпром экспорт» Андрей Конопляник заявил, что экспортная стратегия сжиженного природного газа (СПГ) США в Европе нацелена на достижение двух основных целей. Это устранение российских энергоресурсов из Европы и ослабление европейской конкурентоспособности за счет повышения стоимости энергоресурсов.