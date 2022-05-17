Ассоциация европейского бизнеса не подержала легализацию параллельного импорта в России

Несогласие с долгосрочной легализацией параллельного импорта в России выразили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Сообщение об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

«В долгосрочной перспективе АЕБ по-прежнему против легализации параллельного импорта», — заявили в ассоциации.

В компании считают, что мера может привести к нескольким негативны последствиям. Может снизиться привлекательность рынка России для иностранных инвесторов и, как следствие, рискует уменьшиться объем инвестиций в экономику. Кроме того, скорее всего, сократятся объемы легально поставляемых и производимых товаров. Следовательно, увеличится объем импорта контрафакта. Появятся неравные условия для ведения бизнеса.

В целом легализация негативным образом повлияет на социально-экономическое развитие страны, считают в ассоциации.

На прошлой неделе руководитель группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова выразила мнение, что введение в России параллельного импорта принесет наибольшую выгоду Турции, Казахстану, Китаю и Армении.