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Сербия планирует снизить зависимость от российского газа на 40% в 2023 году

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Министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что страна намерена снизить зависимость от российского газа на 40% в 2023 году при помощи поставщиков из других стран. Слова политика приводит портал Espreso.

Михайлович рассказала, что к осени 2023 года строители должны закончить газотранспортную связку между Сербией и Болгарией. «За этот год мы должны забронировать мощности греческого СПГ-терминала, а также на маршрутах через Болгарию, чтобы быть готовыми получать как минимум 40% используемого газа от другого поставщика, то есть не от России, от другой страны», — объяснила она.

Вместе с тем глава Минэнерго Сербии сказала, что пока сербская газовая компания Србијагас договаривается с российским «Газпромом» по поводу нового контракта на поставки газа. Михайлович отметила, что обсуждения идут «непросто». «Мы считаем, что не сможем сохранить цену в $270 за тысячу кубометров, но она точно будет намного, намного ниже нынешней рыночной цены в $950», — добавила она.

В конце прошлой недели президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна будет продолжать сопротивляться введению экономических санкций против России.

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