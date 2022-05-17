Сбер снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса

Сбер снизил ставки по кредитам для предпринимателей и юрлиц, которые занимаются малым и микробизнесом. Теперь они могут получить финансирования по ставке от 16% годовых.

Клиенты, подходящие под условия государственных программ кредитования, сохраняют возможность финансирования на льготных условиях.

«В Сбере обслуживается около 2,8 млн активных клиентов малого и микробизнеса, и одна из наших основных задач — обеспечить надежное и выгодное финансирование их деятельности. Для этого банк разработал и предлагает собственные программы кредитования и активно участвует в госпрограммах льготного кредитования.

Для повышения доступности денежных средств для малого и микробизнеса мы регулярно актуализируем ценовые параметры в соответствии с меняющимися условиями рынка. Так, общее снижение ставок с начала апреля 2022 года составило 5–6 п. п. по разным видам кредитов», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.