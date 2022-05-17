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«Эксперт РА» присвоил рейтинг АО «Архангельский ЦБК» на уровне ESG-II©

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АЦБК

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг ESG АО «Архангельский ЦБК» на уровне ESG-II©. Это означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

Блок E (Environmental, Окружающая среда) оказывает умеренно позитивное влияние на уровень ESG рейтинга АЦБК. Агентство учитывало показатели, влияющие на окружающую среду, а также ежегодную верификацию отчетности о выбросах парниковых газов.

Основным документом, устанавливающим перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, в АЦБК является Программа повышения экологической эффективности на 2021-2027 годы, согласованная с Министерством промышленности и торговли РФ.

Агентство также положительно оценивает реализуемые комбинатом мероприятия, способствующие трансформации офисов в «зеленые».
«Эксперт РА» позитивно оценило блок S (Social, Общество). Среди маркеров успешности - система оплаты труда в АЦБК, включая ежегодную индексацию заработной платы, концепцию премирования и доплат.

Также сотрудники могут получать дополнительное образование за счет комбината. Обучение проводится как по обязательным программам в соответствии с требованиями действующего законодательства, так и по потребности.

Агентство отмечает повышенный уровень социальной защищенности сотрудников Архангельского ЦБК: выплачивается материальная помощь при рождении ребенка, многодетным семьям, при необходимости проведений платной операции и обследования в размере 50%, если они проводились не в рамках ДМС, в случае смерти работника, его близких родственников или бывших работников-пенсионеров.

Качество риск-менеджмента АЦБК также оценивается как высокое. Компания располагает техническими средствами обеспечения информационной безопасности: антивирусная защита конечных точек, антивирусная защита виртуальной инфраструктуры, антивирусная защита серверов, межсетевой экран следующего поколения (NGFW), система предотвращения утечки данных (DLP), система управления рисками (SGRC), система повышения осведомленности пользователей.

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