«Известия»: в рыбной отрасли России заявили о дефиците сырья для консервных банок

В рыбной отрасли России зафиксировали дефицит сырья — белой жести — для производства консервных банок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания представителей отрасли с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко.

Отмечается, что в связи с этим у производителей подскочили затраты на выпуск тары.

Поставки жести и банок из-за рубежа в Россию сократились из-за нарушения логистических цепочек на фоне введенных против страны санкций. Теперь сырье в основном направляет Китай, хотя раньше РФ импортировала метал и тары из нескольких государств (Япония, Европа, Китай). В протоколе указано, что отечественной белой жести сейчас также в дефиците.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, у крупных российских консервных заводов есть собственные мощности по производству жестяных банок, но им все равно приходится поставлять металл из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что в России может упасть производство коньяка на 30% из-за дефицита дистиллятов.