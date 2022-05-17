Вложения России в гособлигации США в марте уменьшились на $1,75 млрд

Согласно данным американского Минфина, объем вложений России в госбумаги США в марте уменьшился на $1,75 млрд — до $2 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Долгосрочные облигации, по данным на март, составили в российском портфеле $2 млн, как и в феврале, краткосрочные — $2,001 млрд по сравнению с $3,751 млрд месяцем ранее.

Крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония — примерно $1,2 трлн.

В феврале долгосрочные облигации в российском портфеле составили только $2 млн, а краткосрочные — $3,751 млрд. Общий объем вложений снизился на $750 млн по сравнению с январем, когда он достигал $4,503 млрд.

До этого сообщалось, что Минфин Соединенных Штатов не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу РФ в американских банках.

Ранее колумнист The Washington Post Фарид Закария назвал санкции президента США Джо Байдена против России «палкой о двух концах» — санкции против могут лишить Америку «суперсилы».