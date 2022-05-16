В СберБанке рассказали о текущей динамике кредитования

Первый зампред правления СберБанка Кирилл Царев в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о наблюдаемой в настоящее время динамике кредитования.

По его словам, в данный момент в целом наблюдается классическая ситуация для сложившейся на рынке конъюнктуры.

«При существенном росте ставок идет явное замедление кредитования. Причем, и мы его можно сказать замедляем сами, потому что стоимость кредита растет, возможности возвращать его естественно сокращаются. Поэтому мы всегда очень аккуратно относимся к нашей кредитной политике», – пояснил топ-менеджер.

«Мы стремимся предоставлять деньги только клиентам, который, первое, может обслуживать этот кредит и в общем, чтобы он не был закредитован, если можно так выразиться», – отметил Царев.

«С другой стороны, важный тренд, который был, например, еще в феврале и марте. Мы продолжали выдавать ипотечные кредиты, в том числе по ранее принятым решениям, в том числе по ранее принятым ставкам. Мы в общем поддержали наших клиентов. Поэтому у нас рекордные выдачи по ипотеке были в феврале и в марте. Это еще были выдачи по ставкам, которые были приняты в январе и феврале», – рассказал первый зампред СберБанка.

Он пояснил, что после того, как ставки были подняты, произошло сокращение, в том числе и одобрений ипотеки, и собственно сама доступность ипотеки сократилась, потому что ставки объективно, конечно, стали очень высокими.

«С другой стороны, стоит отметить важный тренд, в этот момент увеличилась доля госпрограмм. Если, например, в феврале на долю госпрограмм приходилось 19-20%, в марте приходилось в районе 30-34%, то в апреле эта доля превышает 60%. В принципе госпрограммы в ипотеке оказались очень хорошим подспорьем и для населения, и для застройщиков. Потому что позволили соответственно строительной отрасли со своей стороны как бы и клиентов поддержать, и в общем рынок жилья удержать от каких-то возможных стрессов», – заключил Царев.