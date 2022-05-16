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Лукьяненко объяснил рост спроса на книги отсутствием Netflix и кинопремьер

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Рост спроса россиян на бумажные книги в апреле 2022 года во многом объясняется уходом стриминговых сервисов и снижением числа зарубежных кинопремьер. Об этом «Газете.Ru» рассказал писатель Сергей Лукьяненко.

Крупные сетевые книжные магазины, а также онлайн-ритейлеры до этого сообщили, что россияне стали чаще покупать бумажные книги, несмотря на рост цен на них.

«За последние месяцы ощутимо снизилось количество других вариантов досуга и развлечений — в первую очередь, кино, массовый прокат которого в России сейчас фактически умер. К тому же целый ряд сетевых кинотеатров вроде Netflix с недавнего времени прекратил работу у нас в стране. Во многом, именно эта причина привела к росту спроса россиян на бумажные книги», — объяснил Лукьяненко.

Другой важной причиной увеличения спроса россиян на бумажные книги стало желание граждан отвлечься от кризиса в связи с западными санкциями и общей неопределенности в стране, добавил он.

«Россияне с конца февраля 2022 года банально хотят эскапизма, отвлечься от окружающей неопределенности и стресса. Кроме того, в столь неспокойное время хорошим помощником в саморазвитии остаются издания по психологии. Книга в этом плане является лучшим спасением», — резюмировал Лукьяненко.

О повышении спроса россиян на бумажные книги рассказали «Газете.Ru» крупные ритейлеры. Так, в онлайн-магазине Wildberries зафиксировали рост продаж в апреле 2022 года на 78% по сравнению с аналогичным показателем 2021-го. В «Библио-Глобусе» и книжном доме «Москва» подтвердили рост продаж бумажных книг.

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