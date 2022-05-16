Активисты Greenpeace помешали танкеру с нефтью из РФ зайти в порт в Эссексе

Активисты из природоохранной организации Greenpeace заблокировали заход греческого танкера Andromeda, который перевозил 33 тыс. тонн российской нефти, в терминал Navigator в английском графстве Эссекс. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, вечером 15 мая 12 активистов добрались до причала терминала Navigator на реке Темза с целью помешать танкеру пришвартоваться и выгрузить топливо приблизительно на 2,3 млрд руб.

По данным организации, утром 16 мая полиция начала проводить задержания, но несколько активистов все еще остаются на своих местах.

Там также добавили, что вскоре после выхода активистов танкер развернулся и, по информации на 9.00 по местному времени, пришвартовался у побережья недалеко от острова Маргит.

В конце апреля активисты Greenpeace попытались заблокировать танкер, доставляющий российскую нефть в Норвегию в знак протеста против происходящего на Украине.