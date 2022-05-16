Число фермерских хозяйств в России уменьшилось на 60 тыс. за пять лет

В России в период с 2016 по 2021 год число сельхозорганизаций и фермерских хозяйств сократилось на 60 тыс. Об этом в рамках круглого стола, посвященного предварительным итогам сельскохозяйственной микропереписи, заявил замглавы Росстата Константин Лайкам, передает ТАСС.

«Общее число объектов предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве сократилось. В 2016 году их насчитывалось 211 тыс., а в 2021 году - 151 тыс. При этом сократилось число сельхозорганизаций на 3 тыс., на 10%, а фермерских хозяйств и ИП - на 56 тыс., на треть», — отметил Лайкам.

По его словам, больше всего сокращения отразились на сельхозорганизациях, которые относятся к малым и микропредприятиям. За пять лет число малых сельхозорганизаций сократилось на 0,7 тыс., до 6,4 тыс. Среди микропредприятий произошло сокращение с 17,2 тыс. до 13,7 тыс.

Он добавил, что сокращение числа фермеров произошло за счет тех, кто не осуществлял никакую деятельность. Однако число действующих хозяйств за пять лет уменьшилось на 19%.

В начале апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с аграриями и собственниками сельхозугодий. Губернатор отметил, что сегодня в Подмосковье 125 тыс. га сельхозземель не используются по назначению. При этом у активных, растущих предприятий есть запрос на дополнительные площади.