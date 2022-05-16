Венгрия не получила от ЕС приемлемое предложение по эмбарго на нефть РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз до сих пор не сделал достойное предложение по эмбарго на поставки российской нефти, передает Reuters.

«ЕС должен предложить решение: финансировать инвестиции и компенсировать [расходы] на полную модернизацию энергетической инфраструктуры Венгрии, требующей 15-18 млрд евро», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что венгерские власти настаивают на том, чтобы не вводить запрет на поставки через трубопроводы из шестого пакета санкций Евросоюза.

На прошлой неделе Сийярто заявил, что Будапешт поддержит эмбарго на импорт российской нефти лишь в том случае, если Европейская комиссия предложит решение последующих в связи с этим последствий.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС 16 мая не смогут преодолеть вето Венгрии на запрет импорта нефти из РФ.

Введение нефтяного эмбарго против России в Евросоюзе активно обсуждают с начала мая, но пока диалог по этому вопросу не привел к консенсусу.