Посол России в Финляндии: торговые отношения Москвы и Хельсинки «практически обрушились»

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что двухсторонние торгово-экономические отношения между Москвой и Хельсинки «практически обрушились».

По его словам, это произошло в результате «варварских» экономических санкций ЕС в отношении России, к которым присоединилась Финляндия.

«Товарооборот резко упал, многие проекты инвестиционные заморожены, финский бизнес уже ушел или уходит с российского рынка», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Кузнецов добавил, что восстановление двухсторонних торгово-экономических отношений между Москвой и Хельсинки займет много времени и будет достаточно болезненным.

Раннее Финляндия отказалась строить с Россией третью АЭС. В результате госкорпорация «Росатом» потеряла многомиллиардный контракт. Работа над этим проектом велась много лет.