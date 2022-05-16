В интернете появился фишинговый сайт, маскирующийся под «Почту России»

Специалисты компании Infosecurity, специализирующейся на кибербезопасности, обнаружили в интернете сайт, мимикрирующий под «Почту России». На ресурсе, который предлагает «возврат денег за отправленную посылку», расположен логотип госкомпании, сайт запрашивает данные банковских карт россиян: номер, срок действия, имя держателя, CVV-код и код из смс для подтверждения транзакции. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании Infosecurity, специализирующейся на кибербезопасности.

«В апреле-мае этого года в тренды фишинга вернулась почта. Новые домены с таким словом появлялись в сети практически ежедневно. Всего мы выявили более 40 фишинговых доменов со словом «почта», которые крадут платежные данные россиян и используют их для вывода денег с их счетов. В случае с сайтом, мимикрирующим под «Почту России», все предельно просто и лаконично: введите имя, фамилию, номер карты и код из смс», — пояснил «Газете.Ru» руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.

По его словам, сейчас идут работы по блокировке этого ресурса.

Как ранее сообщали «Известия», в первом квартале 2022 года ЦБ инициировал блокировку около 1,3 тыс. фишингогвых сайтов против 1,5 тыс. в октябре-декабре. По данным газеты, в январе-марте 2022 года активность злоумышленников, занимающихся хищением денег с использованием противоправных сайтов, по сравнению с IV кварталом прошлого года снизилась, но незначительно.