Экономист Абрамов заявил о невозможности экономической изоляции России

Полная экономическая изоляция России невозможна даже в теории. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Тотальная блокада экономики страны другими государствами невозможна даже теоретически. Однако основная неопределенность заключается в этом, насколько в направлении эмбарго на углеводороды будет двигаться эволюция санкций», — отметил Абрамов.

По его словам, для России санкции могут усугубиться из-за недостатка запчастей и необходимых комплектующих для производства. Кроме того, пока неизвестно, насколько сильно будут усугубляться ограничения и как долго продлится эта ситуация.

Он добавил, что западные прогнозы о падении добавленной стоимости на четверть нереалистичны. На самом деле, падение может составить всего 8-8,5%. При этом данная цифра может уменьшиться, если санкции будут сохраняться на текущем уровне.

Палата представителей конгресса США 11 мая одобрила ряд законопроектов, направленных на изоляцию России и ее экономики из мировой финансовой системы, а также остановку ее членства в международных организациях и ужесточение действующих санкций.