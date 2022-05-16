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Профессор Шнайдер: повышение ставки ФРС может ввергнуть экономику США в рецессию

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Повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США может ввергнуть американскую экономику в рецессию.

Такого мнения придерживается почетный профессор Университета Джорджа Мейсона Билл Шнайдер, сообщает телеканал «360».

ФРС США выполняет функции Центробанка в стране. Все признают, что инфляция является наибольшей политической угрозой для демократов в Соединенных Штатах в 2022 году, отметил Шнайдер.

Тем не менее, по мнению профессора, в ближайшие годы еще большей угрозой для американских властей будет рецессия. Эти две экономические проблемы, по его словам, взаимосвязаны.

Повышение процентной ставки ФРС Шнайдер счел тупым инструментом. Как объяснил специалист, ограничение расходов и инвестиций замедлит экономику, а также приведет к снижению цен, но именно эта мера может ввергнуть экономику в рецессию.

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