Восточной Германии предрекли «экзистенциальные последствия» из-за антироссийских санкций

В статье колумниста Der Spiegel Сабины Реннефанц говорится, что возможное эмбарго на российскую нефть грозит экономическими последствиями для Восточной Германии.

«Будущее Востока — экономическое, социальное и политическое — решается именно в Шведте-на-Одере», — сказано в материале.

Сабина Реннефанц напомнила, что в восточной части ФРГ находится нефтеперерабатывающий завод, который получает сырье исключительно из России по трубопроводу «Дружба». Таким образом, кризис теперь может иметь экзистенциальные последствия для города с населением в 30 тысяч человек, заключила немецкий журналист.

Реннефанц считает, что власти Восточной Германии приняли бы другое решение насчет эмбарго, скорее всего, если бы имели такие полномочия.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ввести эмбарго на российскую нефть будет непросто, однако в конечном итоге согласие по этому вопросу будет достигнуто.