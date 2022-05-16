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Дано объяснение, почему российские овощи могут быть дороже экзотических фруктов

Экономист Черников указал на отсутствие взаимосвязи между ростом цен на фрукты и овощи

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников объяснил, почему иногда экзотические фрукты на российских прилавках не дороже отечественных овощей. Своим мнением он поделился с агентством «Прайм».

Черников заявил, что взаимосвязь между производством апельсинов и свеклы примерно такая же, как между тракторами и спорткарами.

«Один из самых устойчивых стереотипов — это фраза «ну это же растет/делается у нас»! И раз бананы у нас не растут, а капуста растет, то любые нарушения в экономике должны в первую очередь приводить к сложностям с бананами, но не с капустой, ведь она — отечественный продукт», — указал специалист.

Черников указал, что, если падает цена на бананы или апельсины, это не означает, что подешевеет, к примеру, свекла.

Также сообщалось, что за 2021 год картофель в Белоруссии – один из основных экспортных продовольственных товаров страны – подорожал на 66%.

В российском Картофельном союзе основной причиной подорожания белорусской картошки называют неурожай, за которым стояла засуха, сменившаяся проливными дождями в прошлом году. Стоимость корнеплода резко выросла, несмотря на решение Совета министров, которое не позволяет поднимать ценники выше определенных значений.

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