Дано объяснение, почему российские овощи могут быть дороже экзотических фруктов

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников объяснил, почему иногда экзотические фрукты на российских прилавках не дороже отечественных овощей. Своим мнением он поделился с агентством «Прайм».

Черников заявил, что взаимосвязь между производством апельсинов и свеклы примерно такая же, как между тракторами и спорткарами.

«Один из самых устойчивых стереотипов — это фраза «ну это же растет/делается у нас»! И раз бананы у нас не растут, а капуста растет, то любые нарушения в экономике должны в первую очередь приводить к сложностям с бананами, но не с капустой, ведь она — отечественный продукт», — указал специалист.

Черников указал, что, если падает цена на бананы или апельсины, это не означает, что подешевеет, к примеру, свекла.

Также сообщалось, что за 2021 год картофель в Белоруссии – один из основных экспортных продовольственных товаров страны – подорожал на 66%.

В российском Картофельном союзе основной причиной подорожания белорусской картошки называют неурожай, за которым стояла засуха, сменившаяся проливными дождями в прошлом году. Стоимость корнеплода резко выросла, несмотря на решение Совета министров, которое не позволяет поднимать ценники выше определенных значений.