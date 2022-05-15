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Экономист Рамазанов перечислил продукты питания, которыми Россия может накормить весь мир

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что Россия является не только лидером экспорта зерна и зернобобовых, но и одним из ведущих экспортеров растительного масла, рыбы и нерыбных водных продуктов (в первую очередь, ракообразных), а также сахара. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Рамазанова, РФ вплотную подошла к реализации масштабных программ по экспорту мяса птицы и свинины, обладает большим потенциалом по развитию овощеводства, молока и отдельных видов молочной продукции.

Профессор отмечает, что у России есть потенциал по наращиванию улова и экспорта рыбы и нерыбных водных продуктов. Но при всех существующих возможностях РФ занимает девятое место по улову и экспорту рыбы.

Рамазанов подчеркнул, что также у России есть значительный потенциал по производству и экспорту сахара. Он добавил, что страна производит намного больше этого продукта, чем нужно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

«Такая же ситуация характерна для производства подсолнечника и других масличных семян, картофеля, капусты белокочанной, моркови и других корнеплодов», — отметил профессор.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что даже в случае полного прекращения поставок в Россию импортного продовольствия, голод россиянам не грозит.

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