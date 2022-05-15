Экономист Рамазанов перечислил продукты питания, которыми Россия может накормить весь мир

Профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что Россия является не только лидером экспорта зерна и зернобобовых, но и одним из ведущих экспортеров растительного масла, рыбы и нерыбных водных продуктов (в первую очередь, ракообразных), а также сахара. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Рамазанова, РФ вплотную подошла к реализации масштабных программ по экспорту мяса птицы и свинины, обладает большим потенциалом по развитию овощеводства, молока и отдельных видов молочной продукции.

Профессор отмечает, что у России есть потенциал по наращиванию улова и экспорта рыбы и нерыбных водных продуктов. Но при всех существующих возможностях РФ занимает девятое место по улову и экспорту рыбы.

Рамазанов подчеркнул, что также у России есть значительный потенциал по производству и экспорту сахара. Он добавил, что страна производит намного больше этого продукта, чем нужно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

«Такая же ситуация характерна для производства подсолнечника и других масличных семян, картофеля, капусты белокочанной, моркови и других корнеплодов», — отметил профессор.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что даже в случае полного прекращения поставок в Россию импортного продовольствия, голод россиянам не грозит.