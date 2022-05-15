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Экономист представила сценарии влияния санкций на ВВП России

Экономист BOFIT представила три сценария влияния санкций на ВВП России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола оценила влияние экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает РБК.

По ее данным, санкции, которые ограничивают импорт товаров в Россию, могут сделать ВВП страны меньше на 4-18%, а ограничения на экспорт — на 1-25%.

Экономист считает, что торговые ограничения окажут существенный негативный эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для реализации товаров.

При действующих санкциях валовая добавленная стоимость в российской экономике может сократиться почти на 4%.

Если развитые страны целиком прекратят поставки в Россию падение общей добавленной стоимости достигнет 10%.

В случае полного прекращения импорта в РФ ВВП сократится на 18%.

Симола добавила, что данный анализ призван служить исключительно в иллюстративных целях, поскольку он не учитывает несколько важных оговорок.

Ранее Bloomberg сообщил, что Минфин России ожидает падения ВВП на 12% в 2022 году, что станет крупнейшим падением экономики страны за последние 30 лет в связи с усиливающимися антироссийскими санкциями стран Запада. Позже в Минфине опровергли эту информацию.

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Санкции против России
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