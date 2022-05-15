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Отели в Крыму и на Кубани стали снижать цены

Туроператоры сообщают о снижении цен в отелях Крыма и Кубани

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Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

После окончания майских праздников и из-за закрытых аэропортов на юге России, отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены до 30%, сообщают РИА «Новости», ссылаясь на представителей туротрасли.

«Сейчас скидки составляют от 10% до 30% в зависимости от объекта. Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают», — рассказали в «Интуристе».

Туроператор пояснил, что отельеры отметили отсутствие ажиотажного спроса на летний отдых в Анапе, Туапсе и Сочи, где воздушный транспорт не ограничен, и пытаются скидками спасти сезон. Также отмечается, что в майские праздники, как и в новогодние, а также в августе, среди отдыхающих наблюдается самый высокий спрос на услуги отелей и авиаперелетов, а после их истечения, цены закономерно снижаются.

«По мере приближения к августовским заездам цены будут расти. Максимальные значения по стоимости отдыха приходятся на заезды в середине августа, а с начала сентября они начнут снова снижаться», — отметили в туроператоре.

Гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин, в свою очередь, утверждает, что в Крыму цены на отдых начали падать еще до майских выходных. По его оценкам, сегодня цены ниже, чем в прошлом году в среднем на 3-4%.

«Это немного, но по сравнению с тем ростом, который мы видели в марте (на 15%), это уже хорошая новость для туристов. Цены будут снижаться и дальше», — сообщил Ромашкин.

Он отметил, что в Краснодарском крае, а также в Анапе и Сочи цены поднялись на 7-11% по сравнению с 2021 годом.

По мнению Ромашкина, в Крыму снижение цен не приведет к росту бронирований, так как туристы не могут добраться до места отдыха. А турпоток Краснодарского края в этом летнем сезоне может превысить показатели пандемийного прошлого года.

Он отметил, что летний сезон в Краснодарском крае мог бы быть еще лучше, если бы не закрытие неба юга России и нарастание экономического кризиса.

Ранее Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 19 мая текущего года.

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