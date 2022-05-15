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Минфин США пригрозил последствиями иностранным банкам, помогающим РФ избежать санкций

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Global Look Press

Заместитель главы минфина США Адевале Адейемо заявил, что иностранные банки, которые помогают российским олигархам и бизнесу уклоняться от санкций, могут потерять доступ к рынкам в США и Европе. Об этом он сообщил The New York Times.

«Если вы окажете материальную поддержку физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями, мы можем распространить на вас наш режим санкций и использовать наши инструменты, чтобы преследовать вас», — сказал он.

Он добавил, что хотел бы «очень четко» дать понять банкам, что США и их союзники готовы «действовать, если они будут делать что-то, что нарушает наши санкции».

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух крупных российских банков — «Сбербанка» и «Альфа-банка», а также запрет на новые инвестиции в экономику России.

США сделали исключение из санкций против этих финансовых организаций, чтобы оплачивать поставки энергоносителей из России. Также ограничения коснутся новых инвестиций в российскую экономику.

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