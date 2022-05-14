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Publico: Португалия арестовала недвижимость Абрамовича на €10 млн

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Global Look Press

Власти Португалии заморозили имущество российского бизнесмена Романа Абрамовича стоимостью €10 млн, сообщает Publico.

По данным издания, речь идет о доме предпринимателя в Кинта-ду-Лаго в Алгарве на юге страны. Как пишет Publico, в феврале компания Millhouse Views LLC, принадлежащая инвестхолдингу Абрамовича, пыталась продать этот дом гражданину Великобритании, однако банк Caixa Geral de Depositos сообщил о попытке продажи в полицию. Недвижимость была заморожена с 25 марта по требованию португальского МИДа.

Ранее власти Франции арестовали исторический замок Абрамовича на Лазурном берегу.

10 марта стало известно, что Великобритания внесла Абрамовича в санкционный список. После этого Абрамович продал лондонский клуб «Челси».

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