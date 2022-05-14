Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
МО РФ: российские ВКС уничтожили 28 ротных опорных пунктов ВСУ 20:13
Леди Элиза Спенсер показала редкое романтичное фото с бойфрендом 20:04
ЕС пригрозил исключить Швейцарию из Шенгенской зоны 20:02
В новой версии WhatsApp обновили дизайн 19:59
Финский журналист Ниеминен колко высказался о вылете Овечкина из Кубка Стэнли 19:56
Кадыров сообщил об освобождении завода «Заря» в Рубежном 19:50
Общественник Ионов: «компетентные» органы получат обращение о признании Собчак... 19:47
В соцсетях рассказали, как отстирать пятна от солнцезащитного крема с одежды 19:43
В Германии признали трудности с передачей Украине российских активов 19:43
Игрок «Динамо» Захарян объяснил плохое выступление команды весной желанием сыграть... 19:32
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

FT: украинский кризис сказался на любимой пище британцев

FT: ситуация на Украине привела к сокращению в Британии запасов белой рыбы и масла

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Британские магазины традиционной местной еды оказались на грани закрытия из-за трудностей, связанных с введением антироссийских санкций, и ситуации на Украине, сообщает Financial Times.

Издание сообщает, что большая доля трески и пикши, потребляемой в Британии, вылавливается российскими судами, ее цена выросла и из-за плохого улова и американских пошлин на российскую продукцию. Также украинский кризис повлиял на поставки и стоимость растительного масла: с 2020 года цена на него выросла на 150%, пишет FT.

Во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса, британские семейные предприятия процветали благодаря переходу на приготовление еды навынос. Теперь же они сталкиваются с ростом цен на энергоносители, сырье, возвратом после пандемии полного налогообложения и конкуренцией с сетевыми ресторанами быстрого питания. Хозяевам рыбных баров приходится уменьшать порции и поднимать цены на свои блюда. Так, по словам одного владельца такого бара, ему пришлось повысить на 20% цену на порцию пикши. Другие собеседники издания указали, что сейчас производителям «фиш-энд-чипс» не стоит ожидать снижения цен на картофель и рыбу, а пятничные обеды уже не будут «дешевой едой».

В европейских странах наблюдается рост цен на продукты и энергоресурсы после введения США и ЕС антироссийских санкций. Так, в марте США ввели запрет на импорт морепродуктов из России. Ограничительные меры стали ответом на специальную военную операцию на Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть