FT: украинский кризис сказался на любимой пище британцев

Британские магазины традиционной местной еды оказались на грани закрытия из-за трудностей, связанных с введением антироссийских санкций, и ситуации на Украине, сообщает Financial Times.

Издание сообщает, что большая доля трески и пикши, потребляемой в Британии, вылавливается российскими судами, ее цена выросла и из-за плохого улова и американских пошлин на российскую продукцию. Также украинский кризис повлиял на поставки и стоимость растительного масла: с 2020 года цена на него выросла на 150%, пишет FT.

Во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса, британские семейные предприятия процветали благодаря переходу на приготовление еды навынос. Теперь же они сталкиваются с ростом цен на энергоносители, сырье, возвратом после пандемии полного налогообложения и конкуренцией с сетевыми ресторанами быстрого питания. Хозяевам рыбных баров приходится уменьшать порции и поднимать цены на свои блюда. Так, по словам одного владельца такого бара, ему пришлось повысить на 20% цену на порцию пикши. Другие собеседники издания указали, что сейчас производителям «фиш-энд-чипс» не стоит ожидать снижения цен на картофель и рыбу, а пятничные обеды уже не будут «дешевой едой».

В европейских странах наблюдается рост цен на продукты и энергоресурсы после введения США и ЕС антироссийских санкций. Так, в марте США ввели запрет на импорт морепродуктов из России. Ограничительные меры стали ответом на специальную военную операцию на Украине.