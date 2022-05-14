Минсельхоз получил право вести реестр сельхозземель

Правительство России наделило Минсельхоз полномочиями по ведению реестра земель сельскохозяйственного назначения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кабинета министров.

Теперь министерство сельского хозяйства сможет утверждать форму паспорта участка из перечня сельхозземель, форматы предоставления информации из госреестра сельхозземель и форму направления запроса о предоставлении сведений из реестра.

В пресс-службе правительства добавили, что проект официально принят.

Отмечается, что, согласно государственной программе, в оборот сельскохозяйственных земель нужно включить 5 млн га угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

В середине марта министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский заявил, что агропромышленный комплекс Подмосковья получит увеличенные меры государственной поддержки. По его словам, правительство Московской области находится в постоянном контакте с аграриями и переработчиками и знает обо всех трудностях, с которыми они столкнулись.