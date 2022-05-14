Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Минсельхоз получил право вести реестр сельхозземель 15:39
Турист прокатился на Maserati по Испанской лестнице в Риме 15:38
«Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 29 тура РПЛ 15:37
Депутат Хинштейн: МВД ускорит для соотечественников процесс переселения в Россию 15:34
Композитор Матецкий объяснил, почему Гагарина не могла победить... 15:32
В правящей партии Грузии завили, что страна не признает де-факто референдум... 15:26
Скончался гендиректор Международного экспериментального термоядерного реактора Бернар Биго 15:24
Российские теннисистки Кудерметова и Павлюченкова вышли в финал парного турнира... 15:17
Президент РФ Путин поговорил с коллегой из Финляндии Ниинистё 15:13
Власти Риги сообщили, что Россия может забрать памятник Освободителям после демонтажа 15:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Россия перестала снабжать Финляндию электроэнергией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — перестала поставлять электроэнергию в Финляндию. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на операционного менеджера финской электросетевой компании Fingrid Тимо Кауконена.

По словам Кауконена, страна не получает электроснабжение с российской стороны с полуночи (21:00 по Гринвичу), как и было объявлено. Ранее в RAO Nordic Oy объяснили остановку поставок неоплатой поставленной электроэнергии.

В Fingrid добавили, что поставки из России удовлетворяли запросы Финляндии в электроэнергии на 10%. Нехватку скомпенсируют за счет поставок из Швеции и увеличения собственного производства.

В компании ожидают, что северо-европейское государство начнет самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией к 2023 году.

Накануне постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил, что Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России в данный момент. Но потенциальное вступление страны в НАТО может резко изменить обстановку для Финляндии в области безопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть