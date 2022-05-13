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В Минпромторге удивились уходу Siemens из России

Глава Минпромторга Мантуров назвал уход Siemens из России «странным»

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Tobias Schwarz/Reuters

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал уход компании Siemens из РФ странным решением, поскольку конгломерат находится в стране на протяжении почти двух веков, сообщает ТАСС.

«Для нас это большое удивление, потому что компания была представлена на российском рынке более 150 лет, еще с царской России. Всегда на всех встречах это декларировали, но неожиданное их решение для нас кажется достаточно странным», — сказал он, напомнив, что компания производит широкий спектр оборудования для разных сфер деятельности.

Мантуров также добавил, что уход Siemens не усложнит работу по локализации производства газовых турбин.

«Сименс технологии газовых турбин» занимается серийным выпуском газовых турбин средней мощности. «Силовые машины» владеют 35% совместного предприятия, Siemens - 65%. При этом «Силовые машины» сфокусированы на производстве газовых турбин собственной разработки», — рассказал он.

Ранее холдинг «Российские железные дороги» объявил, что продолжит техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» после ухода компании Siemens из России.

До этого немецкий конгломерат Siemens объявил о своем уходе с российского рынка. В компании отметили, что решение принято из-за ситуации на Украине. Siemens сообщила, что уже приступила к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности на территории страны.

2 марта Siemens заявила о прекращении поставок и работ по новым проектам в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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