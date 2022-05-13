«Ростсельмаш» начнет выпуск сельхозтехники в Таганроге с 2023 года

В Таганроге на территории бывшего Таганрогского автозавода (ТагАЗ) началось строительство новой производственной площадки «Ростсельмаша» с вводом в эксплуатацию в апреле 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Запуск завода запланирован в апреле 2023 года, с начала установки и запуска новой красочной линии. Под эти сроки мы планируем перенос сюда части мощностей из Ростова-на-Дону, набор персонала производственного», — отметил на церемонии по началу строительства генеральный директор дивизиона прицепной и навесной техники «Ростсельмаша» Александр Виноградов.

Совладелец «Ростсельмаша» Дмитрий Удрас добавил, что строительство новой производственной линии необходимо из-за расширения производства мостов и коробок. Кроме того, на новом производстве будут работать некоторые бывшие сотрудники ТагАЗа.

В «Ростсельмаше» указали, что после реализации всех этапов проекта будет трудоустроена 1,5 тыс. человек. При этом проект должен быть реализован в три этапа. Предполагается запуск завода сельхозтехники, литейного производства и полигона испытаний комбайнов и тракторов.

12 мая московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) совместно с заводом «СпецАгрегат» приступил к разработке комплекса отечественных машин, предназначенных для обслуживания российских аэропортов.