Аналитик объяснил, чем опасен доллар по 60 рублей

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал, что текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для российской экономики, поскольку сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта, а если доллар будет стоить еще дешевле — в районе 60 рублей, бюджет может «разорваться» и стать дефицитным. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Хоть и заметно упавший, экспорт превосходит импорт, что, в свою очередь, оказывает серьезную поддержку рублю», — рассказал аналитик.

Он отметил, что достижение психологической отметки в 60 рублей за доллар все же не так вероятно, как минимум, на долгое время. В этом случае бюджет РФ станет дефицитным и «разорвется». Оптимальный курс на сегодня — 80 рублей за доллар, к чему и стремится Банк России.

Ранее стало известно, что курс евро упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года.

До этого сообщалось, что курс евро опустился ниже 69 рублей. По состоянию на 10:55 мск 12 мая, курс евро потерял 2,14%, достигнув отметки в 68,99 рубля.

По данным американского агентства Bloomberg, российский рубль стал лучшим среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала. Власти России ограничили хождение иностранных валют после начала специальной военной операции на Украине.