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Минпромторг заявил о переизбытке чековой ленты в России

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В России налажен выпуск чековой ленты, ранее сильно выросшей в цене из-за санкций Запада, пишет ТАСС.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что теперь ее стоимость упала на фоне снижения курса иностранных валют, а предложение на рынке опередило спрос.

В России сейчас производят 8 тысяч тонн в месяц кассовой ленты, а спрос, по оценке экспертов, на кассовую ленту ожидается в объеме 5 тысяч тонн.

В РФ функционируют шесть крупных предприятий по производству чековой ленты. У них имеются значительные запасы сырья, а отгрузочная стоимость продолжает снижение.

В марте ритейлеры предупредили о возможном дефиците чековой ленты. Помимо подорожания, чековая лента стала исчезать у поставщиков. Участники рынка связали проблемы с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за антироссийских санкций.

Эксперты посчитали, что почти весь бизнес столкнется с серьезным дефицитом чековой ленты уже в апреле, так как до этого большинство поставок термобумаги обеспечивала Германия.

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