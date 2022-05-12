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Bloomberg: Eni изменила мнение об оплате российского газа в рублях

Bloomberg: итальянская Eni намерена оплатить российский газ в мае даже в случае оплаты в рублях

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Итальянская энергетическая компания Eni SpA намерена оплатить поставки газа в мае, даже если платеж в евро будет конвертироваться в рубли. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, решение связано с переговорными усилиями «Газпрома» — там пояснили, что такие платежи не будут нарушать санкции Евросоюза, так как Банк России не будет принимать в них непосредственного участия.

«Eni еще не открыла рублевый счет, но ведет юридическую работу по подготовке к его открытию в случае необходимости», — рассказали источники.

В конце апреля финансовый директор Eni SpA Франческо Гаттеи заявил, что компания не стала открывать рублевые счета для оплаты российского газа.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что часть компаний Европы, импортирующих российский природный газ, согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно. Министр указал, что венгерская компания переводит плату за газ в «Газпромбанк» в евро, дает поручение этому банку, чтобы конвертировал ее в рубли. После этого средства зачисляются на рублевый счет, с которого оплату уже получает «Газпромэкспорт», пояснил он.

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