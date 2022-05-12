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Польша готова отказаться от своего участка газопровода «Ямал – Европа»

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что страна готова отказаться от использования польского участка трубопровода «Ямал – Европа». Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«К варианту без этого соединения с Германией в наших стратегиях управления мы тоже готовы», — сказала она.

По ее словам, польские газовые хранилища заполнены на 85%.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил о росте числа заявок на поставки российского газа в Европу транзитом через Украину, его слова приводятся в Telegram-канале компании. По его словам, подземные хранилища газа в Европе на данный момент в среднем заполнены на 34%.

До этого сообщалось, что Италия с начала мая начала закачивать рекордные объемы российского газа. В первые дни мая поток газа был вдвое больше, чем на прошлой неделе, и почти в три раза больше, чем за неделю до этого. Этот тренд связывают с колебаниями цен и их увеличением по спотовым контрактам из-за событий на Украине и прекращения поставок энергоносителей в Польшу и Болгарию.

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